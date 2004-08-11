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Протченко Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1926

Дата смерти

11.08.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1926

Отец: Протченко Илья

Мать: Протченко Анна

Рождение ребёнка
06.05.1949

Сын: Протченко Анатолий

Мать ребёнка: Протченко Феодосия

Брянская обл., Почепский р-н, д. Полянка
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Протченко Феодосия

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Протченко Феодосия

Смерть
11.08.2004
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