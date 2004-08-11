Протченко Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1926
Дата смерти11.08.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1926
Отец: Протченко Илья
Мать: Протченко Анна
Рождение ребёнка
06.05.1949
Сын: Протченко Анатолий
Мать ребёнка: Протченко Феодосия
Брянская обл., Почепский р-н, д. Полянка
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Протченко Феодосия
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Протченко Феодосия
Смерть
11.08.2004