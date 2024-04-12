Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Петрович

Василий Петрович

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Пётр Фёдорович

Мать: Агафья Семёновна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ненила Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Александровна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Александровна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Александровна

Смерть
1823
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close