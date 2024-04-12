Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Пётр Фёдорович
Мать: Агафья Семёновна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ненила Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Александровна
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Александровна
Смерть
1823