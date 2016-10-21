Ярославцев Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения23.09.1927
Дата смерти21.10.2016
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1927
Бракосочетание
12.02.1957
Рождение ребёнка
09.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ярославцева Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ярославцева Агриппина Ивановна
Смерть
21.10.2016