Ярославцев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрославцев Владимир Александрович

Ярославцев Владимир Александрович

avatar

Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

23.09.1927

Дата смерти

21.10.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1927

Отец: Ярославцев Александр Васильевич

Мать: Ярославцева Таисия Николаевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
12.02.1957

Жена: Ярославцева Агриппина Ивановна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярославцева Агриппина Ивановна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярославцева Агриппина Ивановна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
21.10.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close