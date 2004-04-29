Бовин Александр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1930
Дата смерти29.04.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1941 по 1947
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1947 по 1953
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1954 по 1955
Нефтегорск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1955 по 1956
Хадыженск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1956 по 2004
Смерть
29.04.2004