Бовин Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бовин Александр Евгеньевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

09.09.1930

Дата смерти

29.04.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1947
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1947 по 1953
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1954 по 1955
Нефтегорск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1955 по 1956
Хадыженск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1956 по 2004
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.04.2004
Москва, город федерального значения Москва
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