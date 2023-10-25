Шулико (Колесникова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулико (Колесникова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесников Геннадий

Мать: Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Шулико Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулико Никита

Отец ребёнка: Шулико Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулико Егор

Отец ребёнка: Шулико Станислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулико Станислав

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