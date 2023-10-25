Шулико (Колесникова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колесников Геннадий
Мать: Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Шулико Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулико Никита
Отец ребёнка: Шулико Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулико Егор
Отец ребёнка: Шулико Станислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шулико Станислав