Неронова Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1834
Сын: Неронов Дмитрий Евдокимович
Отец ребёнка: Неронов Евдоким Васильевич
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Настасья Евдокимовна
Отец ребёнка: Неронов Евдоким Васильевич
д. Алексеево
Смерть
Неизвестно