Неронова Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронова Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неронов Евдоким Васильевич

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1834

Сын: Неронов Дмитрий Евдокимович

Отец ребёнка: Неронов Евдоким Васильевич

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Настасья Евдокимовна

Отец ребёнка: Неронов Евдоким Васильевич

д. Алексеево
Смерть
Неизвестно

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