Шабалов Юрий Николаевич ?.11.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шабалов Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1971

Отец: Шабалов Николай

Мать: Шабалова (Анисимова) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землякова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землякова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабалова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

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