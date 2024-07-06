Шабалов Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1971
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1971
Отец: Шабалов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Землякова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Землякова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабалова Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: не указана