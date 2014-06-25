Сергеев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев ?

Мать: Сергеева Надежда Ивановна

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