Шеманов Юрий Андреевич
Место рождениясело Высокое Ермешинского р-на Рязанской обл
Дата рождения04.01.1922
Дата смерти15.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1922
село Высокое Ермешинского р-на Рязанской обл
Рождение ребёнка
09.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шеманова Лидия Николаевна
деревня Мошницы Московская область
Рождение ребёнка
21.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шеманова Лидия Николаевна
Моск.обл., дер.Мошницы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.2003
Москва, Россия
Причина смерти: Болезнь