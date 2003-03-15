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Шеманов Юрий Андреевич

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Место рождения

село Высокое Ермешинского р-на Рязанской обл

Дата рождения

04.01.1922

Дата смерти

15.03.2003

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1922

Отец: Шеманов Андрей Егорович

Мать: Шеманова Магдалина Ивановна

село Высокое Ермешинского р-на Рязанской обл
Рождение ребёнка
09.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шеманова Лидия Николаевна

деревня Мошницы Московская область
Рождение ребёнка
21.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шеманова Лидия Николаевна

Моск.обл., дер.Мошницы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеманова Лидия Николаевна

Смерть
15.03.2003
Москва, Россия
Причина смерти: Болезнь
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