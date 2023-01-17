Осипенко Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипенко Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1971

Сын: Осипенко Валерий Викторович

Мать ребёнка: Осипенко-Носырева Светлана Трофимовна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипенко-Носырева Светлана Трофимовна

Смерть
Неизвестно
Помошная, Кіровоградська область
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