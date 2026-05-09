Орина (Ирина) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Орина (Ирина)

Автор
АН
Николаева А.

женский, родилась Неизвестно, Чувашская Республика

умерла 1938

Супруги
НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Зерняев Николай Николаевич1914 г.р.
Зерняев Виктор Николаевич1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашская Республика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зерняева Марина Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Чувашская Республика

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Рождение ребёнка
1914

Сын: Зерняев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Чувашская Республика

Рождение ребёнка
1924

Сын: Зерняев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Чувашская Республика

Смерть
1938

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