Орина (Ирина)
женский, родилась Неизвестно, Чувашская Республика
умерла 1938
Супруги
НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Зерняев Николай Николаевич1914 г.р.
Зерняев Виктор Николаевич1924 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зерняева Марина Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Рождение ребёнка
1914
Сын: Зерняев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1924
Сын: Зерняев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Чувашская Республика
Смерть
1938