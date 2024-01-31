Халикова (Сапрыгина) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халикова (Сапрыгина) Ольга Николаевна

Место рождения

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

20.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1961

Отец: Сапрыгин Николай

Мать: Филинова (Ведмеденко) Вера Николаевна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халикова Альбина

Отец ребёнка: Халиков Галим Мирсаидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халикова Альбина

Отец ребёнка: Халиков Галим Мирсаидович

Рождение ребёнка
10.08.1979

Дочь: Шевченко (Халикова) Мария Галимовна

Отец ребёнка: Халиков Галим Мирсаидович

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край

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