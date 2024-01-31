Халикова (Сапрыгина) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халикова Альбина
Отец ребёнка: Халиков Галим Мирсаидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халикова Альбина
Отец ребёнка: Халиков Галим Мирсаидович
Рождение ребёнка
10.08.1979
Дочь: Шевченко (Халикова) Мария Галимовна
Отец ребёнка: Халиков Галим Мирсаидович