Врйчинская Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Врйчинская Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вручинский Людвиг

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Вручинская) Юзефа

Отец ребёнка: Вручинский Людвиг

Рождение ребёнка
1932

Сын: Вручинский Иван

Отец ребёнка: Вручинский Людвиг

Смерть
1966
Похороны
Неизвестно

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