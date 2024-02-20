Врйчинская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вручинский Людвиг
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Вручинская) Юзефа
Отец ребёнка: Вручинский Людвиг
Рождение ребёнка
1932
Сын: Вручинский Иван
Отец ребёнка: Вручинский Людвиг
Смерть
1966
Похороны
Неизвестно