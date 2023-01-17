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Зырянова Галина Иннокентьевна

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Место рождения

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

12.04.1914

Дата смерти

08.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1914

Отец: Зырянов Иннокентий Васильевич

Мать: Зырянова Александра Борисовна

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Сокольников Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Сокольников Михаил Афанасьевич

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.02.1953

Сын: Сокольников Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Сокольников Михаил Афанасьевич

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сокольников Михаил Афанасьевич

Смерть
08.10.1993
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
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