Зырянова Галина Иннокентьевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1914
Дата смерти08.10.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1914
Рождение ребёнка
1935
Сын: Сокольников Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Сокольников Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.02.1953
Сын: Сокольников Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Сокольников Михаил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1993