Мошков Николай Анатольевич
Место рожденияРоссия Костромская область, Мантуровский район,с.Октябрьское
Дата рождения03.03.1961
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1961
Россия Костромская область, Мантуровский район,с.Октябрьское
Образование
До 1978
Октябрьский, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Образование
С 1978 по 1983
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Новосибирский сельскохозяйственный институт, специализация зоотехния