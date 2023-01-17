Мошков Николай Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМошков Николай Анатольевич

Мошков Николай Анатольевич

avatar

Место рождения

Россия Костромская область, Мантуровский район,с.Октябрьское

Дата рождения

03.03.1961

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1961

Отец: Мошков Анатолий Иванович

Мать: Зуева Таисия Александровна

Россия Костромская область, Мантуровский район,с.Октябрьское
Образование
До 1978
Октябрьский, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Образование
С 1978 по 1983
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Новосибирский сельскохозяйственный институт, специализация зоотехния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close