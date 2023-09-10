Седько Онуфрий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седько Онуфрий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Седько Тимофей Евстафиевич

Мать: Седько Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седько Иван Онуфриевич

Мать ребёнка: Седько Устина Петровна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седько Устина Петровна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Седько Василий Онуфриевич

Мать ребёнка: Седько Устина Петровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Седько Гордей Онуфриевич

Мать ребёнка: Седько Устина Петровна

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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