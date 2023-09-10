Седько Онуфрий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Седько Тимофей Евстафиевич
Мать: Седько Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Седько Устина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седько Устина Петровна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Седько Василий Онуфриевич
Мать ребёнка: Седько Устина Петровна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Седько Устина Петровна
Смерть
Неизвестно