Никулина Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Никулин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1971
Дочь: Шишкина (Никулина) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Никулин Николай Николаевич