Сухоруков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1778
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Сухоруков Василий сын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сухорукова Агафья дочь
д. Сухорукова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухоруков Степан Иванович
Мать ребёнка: Сухорукова Агафья дочь
д. Сухорукова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухоруков Василий Иванович
Мать ребёнка: Сухорукова Агафья дочь
д. Сухорукова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухорукова Агафья дочь
Смерть
1778