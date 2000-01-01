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Сухоруков Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Сухоруков Василий сын

Мать: Сухорукова Ефимья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухоруков Федот Иванович

Мать ребёнка: Сухорукова Агафья дочь

д. Сухорукова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухоруков Степан Иванович

Мать ребёнка: Сухорукова Агафья дочь

д. Сухорукова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухоруков Василий Иванович

Мать ребёнка: Сухорукова Агафья дочь

д. Сухорукова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорукова Агафья дочь

Смерть
1778
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