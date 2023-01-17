Горбачёв Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 29.08.1941 по ?.03.1942
Воинское звание: Рядовой Призван 29.08.1941 года Илекским РВК. Звание – рядовой. Последняя связь 1.01.1942 года через почтовое отделение 10 почтовый ящик 230/13.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбачёва Вера Андреевна
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: Пропал без вести | Считается погибшим или пропавшим без вести в марте 1942 г.