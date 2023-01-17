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Горбачёв Георгий Иванович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 29.08.1941 по ?.03.1942
Воинское звание: Рядовой Призван 29.08.1941 года Илекским РВК. Звание – рядовой. Последняя связь 1.01.1942 года через почтовое отделение 10 почтовый ящик 230/13.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Вера Андреевна

Смерть
?.03.1942
Причина смерти: Пропал без вести | Считается погибшим или пропавшим без вести в марте 1942 г.
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