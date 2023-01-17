Козлова (Бобрикова) Наталья Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
16.01.1889
Рождение ребёнка
19.07.1891
Дочь: Козмина (кузьминова) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Козлов Тимофей Матвеев
Рождение ребёнка
01.11.1895
Дочь: Матрона Тимофеева
Отец ребёнка: Козлов Тимофей Матвеев
Рождение ребёнка
05.07.1897
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Козлов Тимофей Матвеев
Рождение ребёнка
13.06.1902
Отец ребёнка: Козлов Тимофей Матвеев
Рождение ребёнка
16.05.1907
Дочь: Сорокина Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Козлов Тимофей Матвеев
Рождение ребёнка
19.12.1909
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Козлов Тимофей Матвеев
Рождение ребёнка
29.08.1912
Дочь: Елизавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Козлов Тимофей Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Козлов Тимофей Матвеев
Смерть
Неизвестно