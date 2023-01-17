Козлова (Бобрикова) Наталья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Бобрикова) Наталья Николаева

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Место рождения

Бисерово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Бобриков (мусин) Николай Прохоров

Мать: Мусина Василиса Архипова

Бисерово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
16.01.1889

Муж: Козлов Тимофей Матвеев

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1891

Дочь: Козмина (кузьминова) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Козлов Тимофей Матвеев

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.11.1895

Дочь: Матрона Тимофеева

Отец ребёнка: Козлов Тимофей Матвеев

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1897

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Козлов Тимофей Матвеев

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.06.1902

Сын: Козлов Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Козлов Тимофей Матвеев

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.1907

Дочь: Сорокина Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Козлов Тимофей Матвеев

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.12.1909

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Козлов Тимофей Матвеев

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.08.1912

Дочь: Елизавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Козлов Тимофей Матвеев

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Козлов Тимофей Матвеев

Смерть
Неизвестно
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