Князь Волконский АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 1710 — найти родственников по фамилии на Familio

Князь Волконский АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1710

умер 1773

Мать
Княгиня Волконская (Сенявина) СОЛОМОНИДА ЕЛИСЕЕВНАОколо 1670 г.р.
Отец
Князь Волконский ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ1670 г.р.
Супруги
Княгиня Волконская (Львова) ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВНА1718 г.р.
Дети
(Княжна Волконская) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА1740 г.р.
(Княжна Волконская) АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА1748 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Князь Волконский ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Мать: Княгиня Волконская (Сенявина) СОЛОМОНИДА ЕЛИСЕЕВНА

Бракосочетание
Около 1739

Жена: Княгиня Волконская (Львова) ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Рождение ребёнка
1740

Дочь: (Княжна Волконская) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Княгиня Волконская (Львова) ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Княжна Волконская) АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Княгиня Волконская (Львова) ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Рождение ребёнка
1753

Сын: Князь Волконский АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Волконская (Львова) ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Смерть
1773

Мы используем куки для улучшения работы сайта.