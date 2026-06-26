Князь Волконский АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
мужской, родился 1710
умер 1773
МатьКнягиня Волконская (Сенявина) СОЛОМОНИДА ЕЛИСЕЕВНАОколо 1670 г.р.
ОтецКнязь Волконский ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ1670 г.р.
Супруги
ДетиПоказать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Бракосочетание
Около 1739
Рождение ребёнка
1740
Дочь: (Княжна Волконская) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Княгиня Волконская (Львова) ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Княжна Волконская) АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Княгиня Волконская (Львова) ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
Рождение ребёнка
1753
Сын: Князь Волконский АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Княгиня Волконская (Львова) ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
Смерть
1773