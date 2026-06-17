(Ерлыкова) Варвара Егоровна Вычислено 1914 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Ерлыкова) Варвара Егоровна

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась Вычислено 1914 ст., Секретарка, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край

умерла Неизвестно

Отец
Ерлыков Иван 2-й ЕгоровичВычислено 1878 ст. г.р.
Мать
Ерлыкова ПрасковьяВычислено 1875 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1914 ст.

Отец: Ерлыков Иван 2-й Егорович

Мать: Ерлыкова Прасковья

Секретарка, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край

Смерть
Неизвестно

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