(Ерлыкова) Варвара Егоровна
женский, родилась Вычислено 1914 ст., Секретарка, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
умерла Неизвестно
ОтецЕрлыков Иван 2-й ЕгоровичВычислено 1878 ст. г.р.
МатьЕрлыкова ПрасковьяВычислено 1875 ст. г.р.
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1914 ст.
Отец: Ерлыков Иван 2-й Егорович
Мать: Ерлыкова Прасковья
Секретарка, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно