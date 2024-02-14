Магадеева (Абдульманова) Хатима (Миннибикя)
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1924
Дочь: Ибрагимова (Магадеева) Муршида Закировна
Отец ребёнка: Магадеев Закир Галяутдинович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Азаматова (Магадеева) Мастура Закировна
Отец ребёнка: Магадеев Закир Галяутдинович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Истомирова (Магадеева) Магния Закировна
Отец ребёнка: Магадеев Закир Галяутдинович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Идрисова (Магадеева) Закия Закировна
Отец ребёнка: Магадеев Закир Галяутдинович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Магадеева) Хуршида Закировна
Отец ребёнка: Магадеев Закир Галяутдинович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Магадеев Закир Галяутдинович
Рождение ребёнка
14.01.1941
Дочь: Жданова (Магадеева) Суфия (Софья) Закировна
Отец ребёнка: Магадеев Закир Галяутдинович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь