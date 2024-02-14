Магадеева (Абдульманова) Хатима (Миннибикя) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магадеева (Абдульманова) Хатима (Миннибикя)

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магадеев Закир Галяутдинович

Рождение ребёнка
03.08.1924

Дочь: Ибрагимова (Магадеева) Муршида Закировна

Отец ребёнка: Магадеев Закир Галяутдинович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Азаматова (Магадеева) Мастура Закировна

Отец ребёнка: Магадеев Закир Галяутдинович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Истомирова (Магадеева) Магния Закировна

Отец ребёнка: Магадеев Закир Галяутдинович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Идрисова (Магадеева) Закия Закировна

Отец ребёнка: Магадеев Закир Галяутдинович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Магадеева) Хуршида Закировна

Отец ребёнка: Магадеев Закир Галяутдинович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Магадеев Булат Закирович

Отец ребёнка: Магадеев Закир Галяутдинович

Рождение ребёнка
14.01.1941

Дочь: Жданова (Магадеева) Суфия (Софья) Закировна

Отец ребёнка: Магадеев Закир Галяутдинович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь

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