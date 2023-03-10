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Шохин Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Шохин Василий Михайлович

Мать: Шохин (Неизвестно) Акулина Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохин Степана жена

Место жительства
Неизвестно
Лабазы, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Лабазы
Рождение ребёнка
01.04.1882

Дочь: (Шохин) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Шохин Степана жена

Рождение ребёнка
01.04.1882

Сын: Шохин Спиридон Степанович

Мать ребёнка: Шохин Степана жена

Смерть
Неизвестно

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