Шохин Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шохин Степана жена
Место жительства
Неизвестно
Лабазы, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Лабазы
Рождение ребёнка
01.04.1882
Дочь: (Шохин) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Шохин Степана жена
Рождение ребёнка
01.04.1882
Сын: Шохин Спиридон Степанович
Мать ребёнка: Шохин Степана жена
Смерть
Неизвестно