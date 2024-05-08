Алпаева (Радионова) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родионов Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1967
Дочь: Перкина (Алпаева) Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Алпаев Юрий Андреевич
Рождение ребёнка
25.05.1969
Отец ребёнка: Алпаев Юрий Андреевич
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно