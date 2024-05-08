Алпаева (Радионова) Тамара Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Алпаева (Радионова) Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родионов Иван Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1967

Дочь: Перкина (Алпаева) Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Алпаев Юрий Андреевич

Рождение ребёнка
25.05.1969

Сын: Алпаев Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Алпаев Юрий Андреевич

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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