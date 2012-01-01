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de Vries Frischer (de Vries) Eva Hartog

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Место рождения

Frankfurt (Dld)

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

27.04.1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Frankfurt (Dld)
Рождение ребёнка
1771

Сын: De Vries David Abraham

Отец ребёнка: De Vries Frischer Abraham David

Netherlands
Бракосочетание
Около 1776

Муж: De Vries Frischer Abraham David

Рождение ребёнка
24.09.1778

Сын: De Vries Frischer Benedictus

Отец ребёнка: De Vries Frischer Abraham David

Amsterdam
Смерть
27.04.1825
Amsterdam
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