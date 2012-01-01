de Vries Frischer (de Vries) Eva Hartog
Место рожденияFrankfurt (Dld)
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти27.04.1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Frankfurt (Dld)
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: De Vries Frischer Abraham David
Netherlands
Бракосочетание
Около 1776
Рождение ребёнка
24.09.1778
Сын: De Vries Frischer Benedictus
Отец ребёнка: De Vries Frischer Abraham David
Amsterdam
Смерть
27.04.1825
Amsterdam