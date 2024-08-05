Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Иван Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Евлампий Афанасьевич

Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Олимпиада Афанасьевна

Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Помпей Афанасьевич

Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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