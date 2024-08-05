Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Иван Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Евлампий Афанасьевич
Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Олимпиада Афанасьевна
Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Помпей Афанасьевич
Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна
Смерть
Неизвестно