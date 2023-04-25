Казалетова Маргарита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казалетова Маргарита Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901 ст.

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1918 и 1925

Муж: Казалетов Павел Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казалетов Павел Иванович

Хмельницкий, Хмельницька область
Смерть
1996

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