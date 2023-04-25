Казалетова Маргарита Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901 ст.
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1918 и 1925
Рождение ребёнка
24.11.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казалетов Павел Иванович
Хмельницкий, Хмельницька область
Смерть
1996