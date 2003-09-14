Нечаев Юрий Вячеславович 05.11.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нечаев Юрий Вячеславович

Место рождения

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

05.11.1932

Дата смерти

14.09.2003

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1932

Отец: Нечаев Вячеслав Васильевич

Мать: Нечаева (Богданова) Екатерина Ивановна

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.09.2003
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

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