Нечаев Юрий Вячеславович
Место рождения
Дата рождения05.11.1932
Дата смерти14.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.09.2003