Анисья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1867 ст.

Муж: Филипп Никонович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
невеста из Кузьминовки https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/134
Смерть
Неизвестно

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