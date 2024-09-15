Анисья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1867 ст.
Муж: Филипп Никонович
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
невеста из Кузьминовки https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/134
Смерть
Неизвестно