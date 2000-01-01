Есаков Дмитрий Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаков Дмитрий Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Есаков Анисим Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Есаков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Есакова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Настасья Дмитриевна

Мать ребёнка: Есакова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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