Есаков Дмитрий Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Есаков Анисим Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Есаков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Есакова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Настасья Дмитриевна
Мать ребёнка: Есакова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно