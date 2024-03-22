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Akselrod Shlioma (Samuel)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1805 г.р.

Дети

1820 г.р.
1827 г.р.
1829 г.р.
1832 г.р.
1837 г.р.
1838 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Akselrod Israel (Srol)

Мать: Ginda

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Khena

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820

Сын: Akselrod Gets

Мать ребёнка: Khena

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Akselrod) Rokhlia

Мать ребёнка: Khena

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Akselrod) Sheina

Мать ребёнка: Khena

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Akselrod) Leya

Мать ребёнка: Khena

Рождение ребёнка
1837

Сын: Akselrod Vigdor

Мать ребёнка: Khena

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Akselrod) Sora

Мать ребёнка: Khena

Смерть
Неизвестно

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