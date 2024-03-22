Akselrod Shlioma (Samuel)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Akselrod Israel (Srol)
Мать: Ginda
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Khena
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Akselrod Gets
Мать ребёнка: Khena
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Akselrod) Rokhlia
Мать ребёнка: Khena
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Akselrod) Sheina
Мать ребёнка: Khena
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Akselrod) Leya
Мать ребёнка: Khena
Рождение ребёнка
1837
Сын: Akselrod Vigdor
Мать ребёнка: Khena
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Akselrod) Sora
Мать ребёнка: Khena
Смерть
Неизвестно