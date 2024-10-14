Гущина Анна Ивановна
женский, родилась 1826
умерла Неизвестно
Супруги
Гущин Дмитрий Григорьевич1828 г.р.
Дети
(Гущина) Варвара Дмитриевна1847 г.р.
(Гущина) Авдотья Дмитриевна1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Гущина) Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Гущин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Гущина) Авдотья Дмитриевна
Отец ребёнка: Гущин Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно