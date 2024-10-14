Гущина Анна Ивановна 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Гущина Анна Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1826

умерла Неизвестно

Супруги
Гущин Дмитрий Григорьевич1828 г.р.
Дети
(Гущина) Варвара Дмитриевна1847 г.р.
(Гущина) Авдотья Дмитриевна1852 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Гущина) Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Гущин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Гущина) Авдотья Дмитриевна

Отец ребёнка: Гущин Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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