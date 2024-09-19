Воропаев Роман Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова (Воропаева) Мария Романовна
Мать ребёнка: Воропаева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воропаев Василий Романович
Мать ребёнка: Воропаева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
08.10.1927
Мать ребёнка: Воропаева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
05.12.1929
Дочь: Петроченко (Воропаева) Анна Романовна
Мать ребёнка: Воропаева Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно