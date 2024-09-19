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Воропаев Роман Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова (Воропаева) Мария Романовна

Мать ребёнка: Воропаева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воропаев Василий Романович

Мать ребёнка: Воропаева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
08.10.1927

Сын: Воропаев Иван Романович

Мать ребёнка: Воропаева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
05.12.1929

Дочь: Петроченко (Воропаева) Анна Романовна

Мать ребёнка: Воропаева Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно

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