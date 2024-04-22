Казаков Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Казаков Андрей Степанович
Мать: Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Казакова Наталья Степановна
Мать ребёнка: Акулина Филипповна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Маньшина Анисья Степановна
Мать ребёнка: Акулина Филипповна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Акулина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Филипповна
Смерть
Неизвестно