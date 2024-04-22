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Казаков Степан Андреевич

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Казаков Андрей Степанович

Мать: Екатерина Васильевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Казакова Наталья Степановна

Мать ребёнка: Акулина Филипповна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Маньшина Анисья Степановна

Мать ребёнка: Акулина Филипповна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Казаков Архип Степанович

Мать ребёнка: Акулина Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Филипповна

Смерть
Неизвестно
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