(Немцева) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1948
Дата смерти06.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1948
Отец: Кочетков Владимир
Мать: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
14.02.1983
Дочь: Немцева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Немцев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Немцев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немцев Николай
Смерть
06.03.2022