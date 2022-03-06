(Немцева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Немцева) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1948

Дата смерти

06.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1948

Отец: Кочетков Владимир

Мать: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
14.02.1983

Дочь: Немцева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Немцев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Немцев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немцев Николай

Смерть
06.03.2022
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