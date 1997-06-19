Кортусов Иван Семенович
Место рождениястаница Морозовская Тобольская губерния Ракитинка?
Дата рождения1900
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Кортусов Семён
Мать: не указана
станица Морозовская Тобольская губерния Ракитинка?
Рождение ребёнка
04.07.1921
Дочь: Филимонова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кортусова Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Кортусова Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шихова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кортусова Евдокия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979