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Кортусов Иван Семенович

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Место рождения

станица Морозовская Тобольская губерния Ракитинка?

Дата рождения

1900

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Кортусов Семён

Мать: не указана

станица Морозовская Тобольская губерния Ракитинка?
Рождение ребёнка
04.07.1921

Дочь: Филимонова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кортусова Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Кортусов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Кортусова Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шихова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кортусова Евдокия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кортусова Евдокия Георгиевна

Смерть
1979
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