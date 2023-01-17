Одиноков Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одиноков Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1968

Дочь: Одинокова Марина Викторовна

Мать ребёнка: Одинокова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1971

Дочь: Щербина Елена Викторовна

Мать ребёнка: Одинокова Лидия Ивановна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
07.07.1971

Дочь: Одинокова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Одинокова Лидия Ивановна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
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