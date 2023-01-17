Одиноков Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1968
Дочь: Одинокова Марина Викторовна
Мать ребёнка: Одинокова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1971
Дочь: Щербина Елена Викторовна
Мать ребёнка: Одинокова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1971
Дочь: Одинокова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Одинокова Лидия Ивановна