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Карфидов Рудольф Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1941

Отец: Карфидов Константин Иванович

Мать: Карфидова Анфиса Артемьева

Рождение ребёнка
04.12.1974

Сын: Карфидов Анатолий Рудольфович

Мать ребёнка: Карфидова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
18.01.?

Сын: Карфидов Алексей Рудольфович

Мать ребёнка: Карфидова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.?

Сын: Карфидов Александр Рудольфович

Мать ребёнка: Карфидова Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карфидова Людмила Николаевна

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