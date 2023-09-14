Карфидов Рудольф Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1941
Рождение ребёнка
04.12.1974
Сын: Карфидов Анатолий Рудольфович
Мать ребёнка: Карфидова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
18.01.?
Сын: Карфидов Алексей Рудольфович
Мать ребёнка: Карфидова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
07.10.?
Сын: Карфидов Александр Рудольфович
Мать ребёнка: Карфидова Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно