Быстров Илларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыстров Илларион

Быстров Илларион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

26.09.1841 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Быстров Никита Данилов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова (Быстрова) Матрона Илларионовна

Мать ребёнка: Быстрова Анна

Военная служба
Неизвестно
малолеток
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дубинина (Быстрова) Евдокия Илларионова

Мать ребёнка: Быстрова Анна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Быстров Иван Илларионович

Мать ребёнка: Быстрова Анна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
26.09.1841 ст.
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.