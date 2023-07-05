Быстров Илларион
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти26.09.1841 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Быстров Никита Данилов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быстрова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова (Быстрова) Матрона Илларионовна
Мать ребёнка: Быстрова Анна
Военная служба
Неизвестно
малолеток
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дубинина (Быстрова) Евдокия Илларионова
Мать ребёнка: Быстрова Анна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Быстров Иван Илларионович
Мать ребёнка: Быстрова Анна
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
26.09.1841 ст.
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область