Jānis Riekstiņš
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1980
Отец: Māris Riekstiņš
Мать: Anita Riekstiņa
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Olga Riekstiņa
Рождение ребёнка
2000
Сын: Igors Riekstiņš
Мать ребёнка: Olga Riekstiņa
Рождение ребёнка
2002
Сын: Niks Ivo Riekstiņš
Мать ребёнка: Olga Riekstiņa
Рождение ребёнка
2015
Мать ребёнка: Olga Riekstiņa