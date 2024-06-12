Jānis Riekstiņš 30.05.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Jānis Riekstiņš

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1980

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

Жена

1979 г.р.

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1980

Отец: Māris Riekstiņš

Мать: Anita Riekstiņa

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Olga Riekstiņa

Рождение ребёнка
2000

Сын: Igors Riekstiņš

Мать ребёнка: Olga Riekstiņa

Рождение ребёнка
2002

Сын: Niks Ivo Riekstiņš

Мать ребёнка: Olga Riekstiņa

Рождение ребёнка
2015

Сын: Oskars Daniels Riekstiņš

Мать ребёнка: Olga Riekstiņa

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