Щеткин Семен Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеткин Семен Дмитриевич

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

04.01.1863 ст.

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1863 ст.

Отец: Щеткин Дмитрий Логинович

Мать: Мельникова Анна Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
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