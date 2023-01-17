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Щеткин Семен Дмитриевич
Щеткин Семен Дмитриевич
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Место рождения
Тверь
, город Тверь, Тверская область
Дата рождения
04.01.1863 ст.
Пол
Мужской
Отец
Щеткин Дмитрий Логинович
1819 г.р.
Мать
Мельникова Анна Васильевна
1827 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1863 ст.
Отец:
Щеткин Дмитрий Логинович
Мать:
Мельникова Анна Васильевна
Тверь
, город Тверь, Тверская область
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