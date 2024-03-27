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Хасанов Ханбик

Место рождения

д.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Фахардинов Хасян

Мать: (Хусеинова) Шарифжамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Яхузовна) Сахибзамал

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ханбиков Бадретдин

Мать ребёнка: (Яхузовна) Сахибзамал

Смерть
Неизвестно

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