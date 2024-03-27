Хасанов Ханбик
Место рожденияд.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Фахардинов Хасян
Мать: (Хусеинова) Шарифжамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Яхузовна) Сахибзамал
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ханбиков Бадретдин
Мать ребёнка: (Яхузовна) Сахибзамал
Смерть
Неизвестно