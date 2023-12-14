Мезенцова Васса Родионовна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Мезенцев Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Смиренников Михайло Парфенович
Отец ребёнка: Смиренников Парфений Игнатьевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Смиренников Иван Парфеньевич
Отец ребёнка: Смиренников Парфений Игнатьевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Смиренников Андрей Парфеньевич
Отец ребёнка: Смиренников Парфений Игнатьевич
Смерть
Неизвестно