Мезенцова Васса Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцова Васса Родионовна

Место рождения

Запутинская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Мезенцев Родион

Мать: не указана

Запутинская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смиренников Парфений Игнатьевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Смиренников Михайло Парфенович

Отец ребёнка: Смиренников Парфений Игнатьевич

Анисимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Смиренников Иван Парфеньевич

Отец ребёнка: Смиренников Парфений Игнатьевич

Анисимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Смиренников Андрей Парфеньевич

Отец ребёнка: Смиренников Парфений Игнатьевич

Анисимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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