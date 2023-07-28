Михайлов Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1890 и 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова (Власова Lasine) Феодосия Фаина Fedo Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Юрий
Мать ребёнка: Михайлова (Власова Lasine) Феодосия Фаина Fedo Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Лев
Мать ребёнка: Михайлова (Власова Lasine) Феодосия Фаина Fedo Георгиевна
Рождение ребёнка
13.12.1930
Дочь: Савинова (Михайлова) Лилия Гавриловна
Мать ребёнка: Михайлова (Власова Lasine) Феодосия Фаина Fedo Георгиевна
Медвежьегорск, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно