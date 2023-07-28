Михайлов Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1890 и 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова (Власова Lasine) Феодосия Фаина Fedo Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Юрий

Мать ребёнка: Михайлова (Власова Lasine) Феодосия Фаина Fedo Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Лев

Мать ребёнка: Михайлова (Власова Lasine) Феодосия Фаина Fedo Георгиевна

Рождение ребёнка
13.12.1930

Дочь: Савинова (Михайлова) Лилия Гавриловна

Мать ребёнка: Михайлова (Власова Lasine) Феодосия Фаина Fedo Георгиевна

Медвежьегорск, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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