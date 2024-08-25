Васильева Анна Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
на 01.04.1834 г. 31 год (1803) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#175
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Васильева Марья Иванова
Отец ребёнка: Васильев Иван Федоров
на 01.04.1834 г. 7 лет (1827) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#175
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Васильева Наталья Иванова
Отец ребёнка: Васильев Иван Федоров
на 01.04.1834 г. 4 года [1830] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#175
Смерть
Неизвестно