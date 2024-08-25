Васильева Анна Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Анна Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

на 01.04.1834 г. 31 год (1803) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#175
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Иван Федоров

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Васильева Марья Иванова

Отец ребёнка: Васильев Иван Федоров

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на 01.04.1834 г. 7 лет (1827) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#175
Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Васильева Наталья Иванова

Отец ребёнка: Васильев Иван Федоров

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на 01.04.1834 г. 4 года [1830] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#175
Смерть
Неизвестно

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