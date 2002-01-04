Антипов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипов Алексей

Антипов Алексей

avatar

Место рождения

Прохладный, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

03.08.1949

Дата смерти

04.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Прохладный, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипова Надежда Никифоровна

Смерть
04.01.2002
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В больнице Соль-Илецка
Похороны
Неизвестно
Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Новое Григорьевское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close