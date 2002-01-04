Антипов Алексей
Место рождения
Дата рождения03.08.1949
Дата смерти04.01.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.2002
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В больнице Соль-Илецка
Похороны
Неизвестно
Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Новое Григорьевское кладбище