Тарасов Сергей Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1985
Рождение ребёнка
02.03.1986
Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Альбертовна
Рождение ребёнка
04.03.1988
Дочь: Halverson Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Альбертовна
Иммиграция
2000
Canada, Toronto