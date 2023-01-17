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Тарасов Сергей Геннадьевич

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Место рождения

Макеевка

Дата рождения

13.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.06.1985

Жена: Тарасова Татьяна Альбертовна

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.03.1986

Сын: Тарасов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Альбертовна

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.03.1988

Дочь: Halverson Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Альбертовна

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Иммиграция
2000
Canada, Toronto
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