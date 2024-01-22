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Новиков Федор Иванович

Место рождения

Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкая волость, деревня Клещово

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Новиков Иван Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новикова) Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Новиков (Трифанова) Анна Ермолаевна

Бракосочетание
21.02.1918

Жена: Новиков (Трифанова) Анна Ермолаевна

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 405
Смерть
Неизвестно

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