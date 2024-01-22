Новиков Федор Иванович
Место рожденияЯрославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкая волость, деревня Клещово
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Новиков Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новикова) Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Новиков (Трифанова) Анна Ермолаевна
Бракосочетание
21.02.1918
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 405
Смерть
Неизвестно