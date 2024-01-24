Машугина Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1990
Отец: Машугин Сергей Петрович
Мать: Монахова Ирина Эрьевна
Рождение ребёнка
17.03.2011
Дочь: Таратуто Александра Станиславовна
Отец ребёнка: Таратуто Станислав Сергеевич
Рождение ребёнка
27.10.2014
Сын: Таратуто Демид Станиславович
Отец ребёнка: Таратуто Станислав Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно