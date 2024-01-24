Машугина Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машугина Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1990

Отец: Машугин Сергей Петрович

Мать: Монахова Ирина Эрьевна

Рождение ребёнка
17.03.2011

Дочь: Таратуто Александра Станиславовна

Отец ребёнка: Таратуто Станислав Сергеевич

Рождение ребёнка
27.10.2014

Сын: Таратуто Демид Станиславович

Отец ребёнка: Таратуто Станислав Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таратуто Станислав Сергеевич

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